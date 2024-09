Tassa sui rifiuti bollette in arrivo a Civitanova | ecco tutti i rincari

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 25 settembre 2024)Marche, 25 settembre 2024 –, stanno arrivando nelle case i bollettini del conguaglio 2024 con gli aumenti e non mancano le proteste dei cittadini. Quest’anno il carico Tari su famiglie e imprese cresce dell’8,38%, quantificato dalla giunta nel piano economico finanziario ricalcolato sulla base dei maggiori costi sostenuti dal Cosmari per lo smaltimento e che nel biennio 2024/2025 peseranno per il 18% in più sugli utenti. La spesa del servizio è stato calcolato in 8.905.000 euro nel bilancio comunale 2024, somma coperta integralmente dagli introiti dellee che ogni anno aumenta nonostante la raccolta differenziata, comunque ferma sotto il 75%.