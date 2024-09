Sicurezza negli ospedali salernitani | la Fials provinciale chiede interventi concreti

Leggi tutta la notizia su anteprima24

ultimi tempi, la sicurezza nei luoghi di lavoro è tornata al centro del dibattito pubblico, soprattutto a causa del crescente numero di aggressioni all'interno degli ospedali, come evidenziato dai recenti episodi nel reparto di Pediatria al "Ruggi" di Salerno e al Pronto soccorso dell'Umberto I di Nocera Inferiore. In risposta all'ultima aggressione avvenuta nel pronto soccorso, Carlo Lopopolo, segretario generale della Cisl Salerno, ha ribadito l'urgenza di affrontare il problema in modo sistematico e duraturo. "Ieri abbiamo incontrato il prefetto di Salerno, che innanzitutto ringraziamo, per discutere dell'emergenza aggressioni che si sta registrando negli ospedali della provincia. È stato un incontro importante, con l'obiettivo di promuovere azioni concrete per contrastare questi episodi di violenza, ormai diventati una triste quotidianità.