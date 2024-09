Serie A le ultime su Pellegrini e Scamacca

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di mercoledì 25 settembre 2024) (Adnkronos) – Atalanta, si rivedeGianlucaè tornato ad allenarsi a Zingonia e questa sera è annunciata la sua presenza al Gewiss Stadium per la partita con il Como, inizialmente in programma ieri e rinviata a stasera per pioggia. L’attaccante ex West Ham si è infortunato in estate durante l’amichevole con il Parma e prosegue nel percorso di recupero. I tempi di recupero restano lunghi, il calciatore potrebbe tornare in campo tra febbraio e marzo. Roma, lesuLa Roma prepara il match in programma giovedì sera contro l’Athletic Club dopo la prima vittoria in campionato contro il Torino. Da valutare le condizioni di Lorenzo. Solo allenamento individuale per il capitano giallorosso dopo la botta ricevuta nel match giocato contro l’Udinese.