Sebastian Stan paragona interpretare Donald Trump a cavalcare un cavallo psicotico

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 25 settembre 2024) In The Apprentice, la star MCU veste i panni dell'ex presidente degli Stati Uniti.si è cimentato in una delle prove più complicate della sua carriera, interpretandonel nuovo film di Ali Abbasi, The Apprentice - Alle origini di, presentato al Festival di Cannes. Nel film,interpreta una versione giovane didurante i suoi primi anni da imprenditore immobiliare a New York. Una prova complicata e che può creare preoccupazioni, soprattutto per il ruolo polarizzante dinella società contemporanea. ComeunIntervistato da Empire Magazine,ha cercato di spiegare che sensazione ha provato recitando nei panni di:"Lavorare su questo progetto