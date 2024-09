Sabato 28 settembre mobilitazione nazionale dell’Ugl a Salerno in piazza San Francesco per una Legge di Bilancio sociale

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Tempo di lettura: 4 minuti28, alle ore 10, inSan, si terrà la“Cento piazze per l’equità e lo sviluppo” per ribadire con forza le proposte del sindacato, tutte indirizzate a valorizzare il caratteredella prossimadi, che il Governo si appresta a varare e che il Parlamento dovrà approvare entro il 31 dicembre. L’iniziativa, che coinvolgerà l’Ugl nelle piazze di tutta Italia, mira a richiamare l’attenzione del Governo e delle istituzioni sull’importanza di unadi2025 realmente, che metta al centro le famiglie, i lavoratori ei settori produttivi del Paese. Il 2025 può e deve essere l’anno della svolta definitiva. Malgrado i segnali evidenti di ripresa, persiste la percezione di incertezza in cui si trova l’Italia, che pesa sull’economia e sulle famiglie.