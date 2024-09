Rivelata la data di uscita di Dynasty Warriors | Origins

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Un nuovo campione si erge in un’epica battaglia contro alcuni dei più feroci combattenti dei Tre Regni nel nuovo gioco d’azione di Koei Tecmo,. Sviluppato da Omega Force,introduce un eroe senza nome nella lore del gioco 1 contro 1.000 dei, un misterioso artista marziale che entra in prima linea nell’epica storia del gioco. Inin tutto il mondo il 17 gennaio 2025 su PlayStation 5, Xbox Series XS e Windows PC, il titolo promette di offrire il combattimento più intenso di qualsiasi altro gioco nella storia del franchise. Come si vede nel nuovo emozionante video,inizia all’alba di un’epoca di grandi sconvolgimenti nei Tre Regni, quando il protagonista originale, un artista marziale itinerante affetto da amnesia, si trova nel mezzo di un grande conflitto.