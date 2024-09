Quinto posto nel lungo per Anna Visibelli al Campionato di Società Assoluto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Arezzo, 25 settembre 2024 –nel salto inperalla finale nazionale deldisu Pista. L’atleta, nata nel 1993 e cresciuta nell’Alga Atletica Arezzo, ha indossato i colori dell’Atletica Firenze Marathon nella manifestazione di Modena valida per assegnare gli scudetti dell’atletica leggera dove ha registrato una prestazione di 5.84 metri con cui è riuscita a confermarsi tra le migliori saltatrici italiane. Allenata da Paolo Tenti,ha dimostratore esperienza, determinazione e tenacia per piazzarsi ai piani alti della classifica e per dare seguito al buonottenuto anche agli ultimi Campionati Italiani Individuali.