Probabili formazioni Torino-Lazio | sesta giornata Serie A 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Ledi, match valevole per ladi. Il fischio d’inizio è in programma alle 12:30 di domenica 29 settembre nella cornice dell’Olimpico Grande. Dopo il turno europeo e la sconfitta di Firenze, la squadra biancoceleste di Marco Baroni insegue i tre punti in un campo ostico. Gli uomini di Paolo Vanoli sono primi in classifica con undici punti, frutto di tre vittorie e due pareggi. Otto gol fatti e cinque subiti per i granata che sperano di dare continuità a questo percorso contro i biancocelesti. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale sulle possibili scelte dei due allenatori.– Da valutare le condizioni di Coco. In attacco spazio ad Adams e Zapata, mentre sulle fasce toccherà a Lazaro e Sosa, con Ricci, Linetty e Ilic a centrocampo.