Primo bacio al Grande Fratello | Helena e Lorenzo stupiscono

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Il cast di questosembra migliore di quello di un anno fa, ma va anche detto che questi primi dieci giorni sono stati fin troppo tranquilli, o come direbbe Angelina Mango La Noia. I gieffini ieri notte hanno giocato a fare delle scene teatrali, Jessica Morlacchi avrebbe dovuto baciare Luca Giglio, ma si è rifiutata per la vergogna. Poi è stato il turno diPrestes eSpolverato, che non solo non si sono tirati indietro, ma hanno regalato al pubblico ildi questa edizione. #pic.twitter.com/WqKZkbTLgf — fan di filo (@ormailuis) September 24, 2024 Ok i limoni, ma adesso che sgancino scandali alla Ares gate, si strappino le extension e svelino altarini di qualche vippone (ci accontentiamo anche di un triangolo con un partner esterno alla casa alla Monte/Rodriguez).