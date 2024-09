Prima il boato poi una voragine Crolla il pianerottolo della scalinata

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Pochi secondiera passato di lì un ragazzino, e solo il caso ha voluto che nessuno si facesse male. Momenti di paura, poco dopo le 19 di ieri a Macerata, tra via Ettore Ricci e viale Carradori, dove si è aperta unadi diversi metri quadrati sulche collega le due strade. A cedere è stato il solaio di un locale sottostante (in disuso), probabilmente per le forti pioggescorsa settimana. I residenti hanno raccontato di aversentito un forte, seguito dal cedimento, che ha inghiottito il pezzo di asfalto che si trova nella parte superiore, molto utilizzata da chi frequenta la zona. Subito è scattato l’allarme: sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, la polizia locale e i tecnici del Comune. I gradinisono rimasti in piedi, ma per sicurezza tutta la zona è stata transennata.