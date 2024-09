Netflix sbarca a Lucca Comics & Games con Squid Game 2

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 25 settembre 2024)con2024 con2 ed una serie di appuntamenti imperdibili. Si parte da Piazza Anfiteatro, in cui prenderanno vita il padiglione e lo store esclusivo dedicati a(con prodotti creati esclusivamente per LC;G 2024), dove i fan potranno immergersi nel mondo dell’iconica serie. L’appuntamento speciale conè fissato in particolare per il 31 ottobre, quando la città accoglierà il creatore, scrittore e regista Hwang Dong-hyuk e i protagonisti Lee Jung-jae e Wi Ha-jun, che incontreranno i fan e sveleranno, a tutto il mondo, alcune novità dell’attesissima seconda stagione, che sarà disponibile dal 26 dicembre solo su