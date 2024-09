Navigare l’Adda Bilanci in rosso per quattro anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 25 settembre 2024) A causa del Covid e della siccità, il consorzio, decollato nel 2003 con sede a Pizzighettone con l’obiettivo di favorire lo sviluppo della navigazione turistica sui fiumi del territorio, ha dovuto abituarsi ain acque non tranquillissime. Una difficoltà che si era appunto acuita durante il periodo della pandemia (meno 90% di utenza nel 2020) ed è proseguita neglisuccessivi. La nota presentata nell’ultimoo pubblicato parla chiaro. Si legge che a causa della mancanza di precipitazioni per tutta la primavera 2023 c’è stato un fermo di molte navigazioni. Nel 2022 la siccità ha causato dper oltre 70mila euro a causa dell’annullamento di parte del programma di navigazione. Inoltre la relazione finanziaria denuncia: "Purtroppo non tutti i soci (i paesi) hanno onorato le quote. Ciò ha causato una grave carenza di liquidità".