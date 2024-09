Mi manca molto Grande Fratello crollo Enzo Paolo Turchi | il ballerino in lacrime

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Momento difficile per, il marito di Carmen Russo ha avuto unnella casa del. Sono stati questi giorniturbolenti nel realty, si erano vissuti attimi di paura per Pamela Petrarolo, una delle componenti delle “Non è la Rai” composto anche da Ilaria Galassi ed Eleonora Cecere, ha accusato un malore. >> “Mi hai rotto i cog”., lite furibonda in diretta: Signorini si collega di corsa nella casa La concorrente si era sentita male dopo aver pranzato, mentre Shaila Gatta le stava praticando un massaggio rilassante. “Sento che mi sta risalendo il pollo col riso”, aveva detto Pamela Petrarolo mentre si trovava distesa e proprio in quel momento ha avuto unmento.