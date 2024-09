Meteo Italia | Piogge in arrivo tra giovedì e venerdì sole e clima temperato in altre zone

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Roma - Previsioni indicano nuove precipitazioni nel weekend, ma ilprevarrà in molte regionine con temperature piacevoli. Una profonda saccatura si estende dalla Norvegia al Regno Unito, mentre una depressione atlantica si sta avvicinando rapidamente all'Inghilterra. Questo ampio sistema di bassa pressione genererà una lunga e intensa perturbazione, che influenzerà l'Europa centro-occidentale e alcune aree della Penisolana nei prossimi giorni. L’inclinazione dell’asse della saccatura, che si estende in direzione nord-est/sud-ovest, permetterà la risalita di un promontorio anticiclonico di origine tropicale verso il Mediterraneo centrale, in contrapposizione all’area perturbata. Questo anticiclone dinamico avrà un impatto più diretto sulle regioni centro-meridionali del Paese.