Messico la guerra tra Narcos infuria e la Guardia nazionale di Obrador è nel caos | già segnalati 1 700 abusi dei militari

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) “Abrazos, no balazos”. Doveva essere il motto vincente del presidente uscenteper tirare fuori ildalla violenza dei cartelli della droga. Basta massacri, basta sequestri, basta sparizioni di massa come quella dei 43 studenti nello Stato del Guerrero, avvenuta nel settembre 2014.voleva interrompere la politica dei suoi predecessori, Calderon e Peña Nieto: avevano promesso sicurezza, ma nel 2018 gli omicidi erano arrivati a 27.000, per poi raggiungere vette di 36.000. La ricetta “abbracci, non pallottole” però non ha portato i suoi frutti: in realtà, di abbracci Amlovoleva darne pochi, la sua strategia è stata quella di creare unaper mettere all’angolo i “cartelli”. Quanto sta avvenendo nello Stato di Sinaloa dai primi di settembre ha smentito Amlo: 53 morti e 51 scomparsi.