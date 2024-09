LIVE Ciclismo Team Relay Mondiali 2024 in DIRETTA | l’Italia è dietro all’Australia dopo la prova maschile

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 25 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA 16.39 Quarta posizione per la Francia a 22?56 nei confronti dell’Australia. 16.38 Adesso mancano solo Francia e Svizzera per concludere la. 16.36 Buon tempo degli azzurri che chiudo la prima metà della gara a 7?54 d. Partono ora Longo Borghini, Realini e Paladin. 16.33 Che tempo per l’Australia al! 33:44.52 e 21 secondi di vantaggio rispetto alla Germania, hanno recuperato tantissimo nella seconda parte Vine, O’Connor e Matthews. 16.30 La Germania è in testa a metà gara con il tempo di 34:06.35, vediamo seavrà recuperato o meno. 16.28 Gli Stati Uniti si mettono al comando al traguardocon il crono di 34:19.03. 16.27 Ecco i tempi al primo intermedio: 1 Germany 16.28,04 0.00,00 40.0792 Italy 16.32,56 0.04,52 39.897 3 Australia 16.33,77 0.05,73 39.848 4 France 16.