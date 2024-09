La cena atlantica di Meloni e la super Pontida sovranista di Salvini

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Matteoè raggiante per gli ospiti eccezionali che parteciperanno all’evento politico di. Giorgiaè soddisfatta per avere ricevuto il Global Citizen Arward 2024 dalle mani di Elon Musk, il «genio prezioso», il quale considera la presidente del Consiglio «addirittura più bella dentro che fuori». Il leader leghista vede nel sacro pratone lombardo la sua rinascita, nella disperata ricerca di mettersi al centro dell’attenzione dell’opinione pubblica grazie al rimbalzo mediatico del processo Open Arms. Oscura il generalissimo Vannacci dopo il flop dell’adunata di Viterbo. Prepara per il 6 ottobre l’apoteosi del suo sovranismo e quello dei Patrioti che lo hanno messo sul piedistallo dell’eroe per la presunta difesa dei confini italo-europei. Aci saranno Viktor Orbán e il leader dell’ultradestra olandese Geert Wilders.