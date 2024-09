John Wick | in arrivo il trailer dello spin-off Ballerina

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Il primodi-off al femminile del franchise action, è in. Il film è in via di sviluppo da tempo, il suo ruolo sarà quello di espandere ulteriormente una saga di successo quali. Di recenteha avuto un discreto spazio al CinemaCon (qui il nostro articolo), dove è stata mostrata una prima clip esclusiva, e dove si è evito che Keanu Reeves sarà tra i protagonisti (anche solo per un cammeo) assieme a Ana de Armas. Come anticipato dal titolo, il primodiè in, a confermarlo un breve teaser announcement diffuso via social. Chiaramente sarà disponibile in questa pagina appena disponibile. The first teaser for ‘FROM THE WORLD OF’ starring Ana de Armas and Keanu Reeves has been released.The fulldrops tomorrow. pic.twitter.