Infrastrutture critiche e spazio Cosa significa la visita del Copasir a Telespazio

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Gran parte delledel mondo dipendono per il loro funzionamento quotidiano dagli assetti in orbita. Telecomunicazioni, trasporto aereo, commercio marittimo, servizi finanziari, navigazione e posizionamento, monitoraggio meteorologico e, naturalmente, difesa e sicurezza sono solo alcuni degli ambiti cruciali che dipendono in larga misura dallespaziali e dalla loro sicurezza. E se il ruolo svolto dai satelliti è chiaro, nulla sarebbe possibile senza ledi Terra, deputate non solo al controllo degli assetti orbitali, ma soprattutto di ricevere, elaborare e poi diffondere le informazioni ricevute dagli apparecchi oltre l’atmosfera.