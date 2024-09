Il melone di Babbo Natale | l’ultimo sapore d’estate che resiste fino all’inverno

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 25 settembre 2024) L’estate è ormai (quasi) un ricordo lontano, ma dal fruttivendolo di fiducia c'è ancora qualche spiraglio di sole: ildi. Nonostante il nome evocativo dell’inverno, questo frutto sorprendente ci riporta ai sapori rinfrescanti della bella stagione, offrendoci l'illusione di prolungare l'estate un po’ più a lungo. E proprio qui sta la sua magia: essere l'ultimo frutto estivo a spuntare sulle nostre tavole quando ormai si fa strada l'aria più fresca dell'autunno. La storia del Santa Claus melon Conosciuto anche come piel de sapo, che in spagnolo significa "pelle di rospo", ildinasce in Turchia, ma viene subito adottato dai coltivatori spagnoli, in particolare nella regione di La Mancia, che oggi ne è la patria.