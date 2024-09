Ho imparato a lasciare andare vie le persone senza arrabbiarmi possono ricevere una carezza nel momento del Ciao | l’evoluzione di Laura Pausini

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024)torna con nuova musica e il 27 settembre pubblica in versione italiana e spagnola, “/Chao” che si aggiunge alla tracklist di “Anime Parallele” (“si chiude così un cerchio e un percorso artistico”), recentemente nominato ai Latin Grammy Awards come Mejor Album Vocal Pop Tradicional. Il brano è stato scritto da Sam Smith, Fraser T Smith, Paolo Carta,, Antonio Di Martino e Anice. Per lanciare il progetto l’artista ha organizzato un bus per il silent party, ossia l’ascolto in cuffia in loop del singolo in un giro turistico per le vie del centro da Piazza Cairoli al Duomo. Nel pomeriggio l’evento si è tenuto con i fan e in serata con la stampa. Caterpillar. “ESSERE BIONDA È UN SIMBOLO” – Intanto l’artista mette le mani avanti sul nuovo look legato al singolo “”.