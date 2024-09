Guangi e Savastano | Sì alla mozione per la riforma del governo delle Municipalità

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto “Domani 26 settembre durante la seduta del Consiglio Comunale verrà messa in votazione larelativadel sistema di. – così in una nota Salvatoree IrisVoteremo a favore di talein quanto crediamo che ledebbano avere più ampie forme di decentramento e maggior autonomia organizzativa e funzionale. Siamo convinti che il numero dei Consiglieri debba rimanere invariato, considerato che per l’estensione dei territori addirittura, in alcune zone, risulta esiguo; mentre il taglio andrebbe fatto agli assessori, nomine politiche, che spesso non conoscono i territori e le cui deleghe andrebbero assegnate ai consiglieri in carica, gli unici ad avere il contatto diretto con il territorio e a conoscerne le problematiche”.