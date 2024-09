Giornata mondiale dei sogni | il potere delle nostre aspirazioni

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Life&People.it Il 25 settembre, è ladei. Un’occasione perfetta per fermarsi a riflettere su una parola che attraversa due dimensioni, della nostra vita, interconnesse: iintesi come attività psichica e quelli che plasmano lee obiettivi. Prima però un po’ di storia: ladeiè stata istituita nel 2012 da Ozioma Egwuonwu, esperta in strategie di cambiamento, con l’obiettivo di celebrare ildeie il loro impatto sulle vitepersone. Quante volte ti sei svegliato dopo un sogno così vivido da chiederti se fosse reale? Cosa rende li rende così potenti? E cosa ci dice la scienza su questo straordinario fenomeno? I: le porte dell’inconscio Dietro le palpebre chiuse, durante il sonno REM, il cervello si scatena in un’attività febbrile.