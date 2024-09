Generosità da record Farmaci per Benin e Togo raccolte 500 scatole

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Oltre 500di medicinali raccolti (mai così tanti) e pronti a essere portati in Africa. Edizione daper l’iniziativa ‘Dona una un farmaco per Wèwè’, che si è svolta sabato scorso davanti allee Della via Appia, Ai Cappuccini e San Prospero. "Non si può cominciare se non con un grande ‘Grazie’ a tutti i cittadini che hanno voluto contribuire alla nostra raccolta, allee che ci hanno accolto, aiutato e sostenuto, ai volontari della nostra associazione e agli scout dell’Imola 4 – manda a dire Enrico Gurioli, volontario del centro missionario diocesano e referente dell’organizzazione ‘Un Sorriso per Wèwè’ –. Ci è stato donato più che in ogni altra nostra precedente raccolta di(e dire che erano sempre andate molto bene), vi posso dire che sono alcune migliaia di euro di medicinali".