Fedez ha tradito Chiara Ferragni con Taylor Mega lui e De Lellis si sono messaggiati Il tentato suicidio? Vero | Fabrizio Corona a tutto campo sul rapper

(Di mercoledì 25 settembre 2024) “È come se ci avessero dato la licenza per parlarne”. E quando esordisce così,, si può essere certi che dirà qualcosa di sicuramente rilevante. Lo ha fatto, raggiunto da Marco Cappelli e Simone Salvai per un’edizione speciale di Gurulandia, in cui ha parlato dell’argomento più chiacchierato dell’ultima settimana, quello del dissing tra Tony Effe e, coinvolgendo, però, anche altri nomi, come quelli di. Sin dall’inizio della puntata, il giornalista avverte che i suoi saranno veri e propri scoop Il primo è quello che riguarda il tradimento di. “Il protagonista di questa storia è(presente nel video de “L’infanzia difficile di un benestante”, ndr). Lei sta con Tony Effe 2018, 2019, 2020, 2021, hanno un momento di pausa e stanno insieme.