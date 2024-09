Donna si barrica in casa a Prati dopo lite con il compagno

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri, la 44enne portata in ospedale Momenti di paura nel quartiere, dove unadi 44 anni, di origine russa ma residente a Roma, si èta inunacon il. L’episodio è avvenuto nella notte in via degli Scipioni, quando i residenti, allarmati dalle urla provenienti dal quinto piano della palazzina, hanno chiamato i carabinieri. All’arrivo dei militari, l’appartamento risultava chiuso dall’interno, impedendo loro di entrare. È stato quindi necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno utilizzato un’autoscala per raggiungere la finestra del bagno dove lasi era chiusa, minacciando gesti autolesionistici. Un carabiniere, salito sul cestello dei pompieri, ha cercato di calmarla, ma di fronte al suo forte stato di agitazione, è stato necessario l’uso del taser per immobilizzarla.