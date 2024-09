Dieci giorni di stop Alcol venduto a minorenni | licenza sospesa al negozio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 25 settembre 2024)ici ae prodotti scaduti, il questore gli sospende laper 10. Grossi guai per undi vicinato che si trova in corso Vittorio Emanuele a Lodi. La polizia ha fatto ispezione su segnalazioni di cittadini relative a schiamazzi e turbative alla quiete pubblica, avvenuti nelle vicinanze dell’esercizio commerciale. L’attività istruttoria condotta ha anche consentito di rilevare come il titolare, nel 2021, fosse stato già sanzionato, per aver consentito agli avventori di accedere al locale senza la mascherina imposta dalle misure di contenimento del contagio da Covid – 19. Quindi il questore ora ha emesso il provvedimento di sospensione dellaperma, se il titolare dovesse perseverare nella cattiva gestione dell’esercizio pubblico, rischierebbe la revoca definitiva del documento.