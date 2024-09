Corona risgancia una bomba | Fedez ha tradito Chiara con una famosa e svela il nome

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Fabrizio, ospite ieri sera di Gurulandia, ha fatto delle rivelazioni choc gold suFerragni. Stando alle dizioni diavrebbe avuto una frequentazione con Taylor Mega tra il 2018 e il 2019 e anche dopo la separazione daFerragni. Al momento nessuno dei protagonisti ha commentato le parole di Fabrizio. “Quando si sono separatiFerragni, lei era in decadenza totale, aveva perso tutto e tanti pensavano che la rottura fosse una montatura. Credevano che fosse una mossa per distogliere l’attenzione, ma non era affatto così. Ora qualcuno pensa che sia fake anche la storia del dissing. Magari, ma non è così. A livello di marketing è stata una cosa pazzesca, peccato che non è organizzata, ma è reale. Ma com’è iniziata la cosa? La Dark Polo Gang era vicina ae lo stesso Tony quando era solista.