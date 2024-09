Come tenersi in forma dopo i 60 anni? Segreti per essere al top

Leggi tutta la notizia su danielebartocciblog

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Volete qualche ‘segreto’ peral top nell’era ‘post-60’:ini 60? Fare movimento è sicuramente importante per tutti. Molti esperti credono infatti che un’attività fisica regolare contribuisca a invecchiare bene. Anche le persone più senior, con un’età superiore a 60, possono trarre una serie benefici da una fitness routine costante. Il tutto con effetti positivi non soltanto a livello fisico ma anche psicologico e sociale. Lo ha confermato di recente Elita Parisi, Fitness Coach di Aspresso Roma, il family-club della capitale parte del Gruppo Aspria. “L’allenamento rappresenta un vero e proprio intervento terapeutico per la popolazione over 60. Questo con implicazioni significative per la salute fisica, mentale e sociale.