Chigi | tassa banche no su extraprofitti

(Di mercoledì 25 settembre 2024) 21.15 Governo edialogano sulla possibilità di un contributo degli istituti di credito alla liquidità della prossima legge di bilancio. L'esecutivo, per voce del ministro dell'Economia, Giorgetti, chiarisce: in caso non sarà unasugli, ma di un "contributo da parte di chi ha maggiormente beneficiato delle condizioni particolarmente favorevoli", spiega. Al tavolo non si è parlato di, dice Landini,leader Cgil."Abbiamo posto il problema di unazione non solo alle.Progressiva,non una tantum"