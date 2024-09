Cent’anni di Necci il bar di Pasolini e cuore del quartiere Pigneto a Roma

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Il bel giardino è affollato da mattina a sera, ma del resto siamo nel luogo passato alla storia perché frequentato assiduamente da Pier Paolodurante le riprese del film Accattone. È ildel, che quest’anno compie 100 anni: celebrato anche dal New York Times, il Barfesteggia un secolo di successi, e si prepara a stupire con nuovi effetti speciali (di una nuova apertura di fronte, più dedicata alla panificazione e la pasticceria, si vocifera già da un po’). Il centenario di, il bar simbolo delNato nel 1924 come bar e latteria, divenuto gelateria durante la Seconda Guerra Mondiale, la fama perarriva grazie a Pier Paolo, che lo immortala sul grande schermo. Ma non solo: il bar diventa il rifugio preferito del regista, una specie di quartier generale dove trascorre gran parte del tempo durante le riprese.