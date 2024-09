Berrettini perché la prossima partita a Tokyo rappresenta un bivio per il finale di stagione

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Matteosi è imposto in maniera convincente nel primo match a. La vittoria contro l’olandese Botic van de Zandschulp è stata netta. 6-3 6-4 lo score in favore del romano, che ha saputo ben adattarsi alle condizioni di gioco. La pioggia ha costretto gli organizzatori ad azionare il tetto retrattile del Centrale, seppur con ritardo. Di conseguenza, i tennisti hanno affrontato un incontro indoor. Bravo il nostro portacolori a comprendere il modo per vincere. Sul suo cammino, negli ottavi di, Matteo sfiderà il vincente del match tra l’americano Taylor Fritz (n.1 del seeding) e il francese Arthur Fils. È probabile che sarà il californiano a spuntarla nell’incrocio e si tratterebbe del remake del secondo turno degli US Open 2024.