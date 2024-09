Berrettini clamorosa decisione | l’ha colto di sorpresa

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Matteo, nessuno si sarebbe aspettato unadi questo tipo:letteralmente di. Prima la testa, poi il cuore. Quel cuore che, in passato, lo ha “salvato” anche nelle situazioni più scomode. Perfino quando il destino sembrava remargli contro. Sta di fatto che ce li ha messi tutti e due, Matteo, quando, nei giorni scorsi, è stato chiamato a battersi per la sua amata Nazionale azzurra in quel di Bologna. Matteoha dato tutto se stesso nella fase a gironi della Davis (LaPresse) – Ilveggente.itEd è grazie a questa combo che è riuscito a vincere 3 partite su 3, rendendosi protagonista di alcune straordinarie rimonte. Ha fatto tutto ciò che era in suo potere, insomma, per far sì che l’Italtennis potesse approdare, ancora una volta, alle Finals della Coppa Davis.