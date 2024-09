Bando regionale Valli Prealpine quasi 9 milioni nella Bergamasca

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Provincia di Bergamo. Poco meno di 9di euro per le terre alte bergamasche attraverso il”: è il risultato raggiunto anche grazie al lavoro del consigliere di Fratelli d’Italia Michele Schiavi, proponente degli ordini del giorno portati in Consiglioa dicembre e a luglio propedeutici al finanziamento in sede di assestamento di bilancio dei progetti in graduatoria ma non ancora finanziati. In Val di Scalve, Val Seriana e Val Cana arriveranno in questo modo importanti risorse. Tre i progetti in graduatoria che potranno beneficiare di importanti risorse figurano ‘Val di Scalve 2050’, con capofila la Comunità Montana di Scalve, con un contributo concedibile di 3.145.000 euro; ‘Altopiano delle famiglie’ con capofila il Comune di Rovetta e un finanziamento di 2.663.