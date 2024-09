Augias a La7 | Meloni dà un colpo di qua e un colpo di là ma continuando così vivacchia e basta E non può dire che sta facendo la storia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) “I discorsi della presidente del Consiglio hanno due caratteristiche: da una parte, sono sempre interventi militanti. Non ho mai sentito Giorgiafare un intervento da capo del governo che abbracci la comunità nazionale nel suo intero, compresi quelli che non l’hanno votata. Dall’altra parte, quei discorsi risentiti di vittimismo aggressivo denotano un passato di esclusione. Più che un’azione di governo la sua è una rivendicazione, l’esercizio di un riscatto e in qualche caso di una vendetta“. Sono le parole pronunciate a Dimartedì (La7) dallo scrittore e giornalista Corrado, che analizza la figura di Giorgiapartendo dal suo intervento quasi solitario all‘Onu nel pomeriggio del 23 settembre.