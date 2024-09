Al tramonto la follia dell’auto solo elettrica

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Che spegnere il motore termico entro il 2035 fosse un atto di autolesionismo dell’Europa a noi è sempre stato chiaro fin dal primo giorno in cui se ne parlò. E infatti negli ultimi anni abbiamo scritto a ripetizione contro ladelle auto elettriche imposte per decreto da Bruxelles. Non serve infatti essere ingegneri per capire che nel breve periodo le vetture a batteria non possono sostituire i veicoli a combustione. E non soltanto per i costi, che nel caso delle quattro ruote a pila continuano a essere superiori rispetto a quelli dei mezzi alimentati da benzina o gasolio. Ma anche per una serie di questioni pratiche, che vanno dai tempi di ricarica ai punti in cui è consentito «fare il pieno», per finire alla capacità della retedi reggere un consumo diffuso, con milioni di macchine agganciate alle colonnine per caricarsi d’energia.