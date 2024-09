Accademia del Poggio Evento di storia locale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Questo sabato all’Valdarnese deldi Montevarchi si terrà unculturale di grande interesse per gli appassionati die medievale. Sarà infatti presentato il volume "Ser Lando di Fortino dalla Cicogna. Notariato e ascesa sociale a Firenze nel tardo Medioevo" scritto da Francesco Borghero, docente all’Università di Firenze. Il volume indaga la carriera professionale e l’ascesa sociale di ser Lando di Fortino dalla Cicogna (1345-1376), notaio valdarnese attivo, all’indomani della Peste Nera, per i maggiori enti ecclesiastici e religiosi della Toscana fiorentina. L’autore dialogherà con Lorenzo Tanzini, Presidente dell’Valdarnese del, in una conversazione che promette di far luce su una figura chiave del Valdarno nel tardo Medioevo.