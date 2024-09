?? AZ Alkmaar vs Elfsborg | Anticipo della Sfida Europea e Pronostico

Leggi tutta la notizia su pronosticipremium

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Continua il momento positivo dell’AZnel campionato olandese, l’Eredivisie. La squadra allenata da Pascal Jansen si trova a soli due punti dalla vettaclassifica dopo la vittoria contro lo Zwolle, decisa da un gol di Sadiq. Ora i biancorossi sono pronti a ospitare gli svedesi dell’per il debutto europeostagione. Non fosse stato per il pareggio contro il Groningen, l’AZ sarebbe al comando del campionato olandese insieme al PSV, ma resta comunque un ottimo inizio di stagione che i Kaasboeren vorranno confermare nelladi questa sera contro i vicecampioni svedesi. L’, nonostante un avvio altalenante, è rimasto imbattuto in Allsvenskan, ma ha già pagato per qualche passo falso. Il lavoro del tecnico Hiljemark è apprezzabile, anche se la squadra ha bisogno di migliorare in campionato per rientrare nella lotta per i primi posti.