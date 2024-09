Tutto su Francesca Sorrentino la nuova tronista timida di Uomini e Donne

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 24 settembre 2024) La stagione tv è ripartita e tutte le principali trasmissioni sono riprese o sono in procinto di farlo. Sta scaldando i motori anche “”, il dating show storico condotto da Maria De Filippi che quest’anno ha tra le troniste, 23enne residente a Giuliano in provincia di Frosinone che lavora come tecnico della riabilitazione psichiatrica. In realtà non è un volto delnuovo della tv, avendo già partecipato a “Temptation Island” nel 2023 con il fidanzato Manuel Maura. La storia tra loro finì male e adessosi lancia in questaavventura televisiva insieme ad altri tre tronisti: Martina De Ioannon, Michele Longobardi e Alessio Pecorelli.