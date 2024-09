Torino uccide l’ex moglie davanti ai figli | una dei due scappa e avverte i vicini fermato

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) Una donna di 34 anni è morta dopo essere stata accoltellata dal marito da cui era separata. Il tuttoaipiccoli della coppia. Laa adolescente èta daie ha chiesto aiuto. L’omicidio è avvenuto nella notte a, in via Cigna, quartiere Barriera di Milano. La vittima, di origine tunisina, secondo una prima ricostruzione, al culmine di una lite è stata colpita al torace dalmarito. Trasportata all’ospedale San Giovanni Bosco dalla Croce Verde di Villastellone la 34enne è morta poco dopo il suo arrivo. Dopo aver accoltellatol’uomo èto di corsa in strada, inseguito dalo 13enne che chiedeva aiuto ai passanti, affinché fermassero il padre.