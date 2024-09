Torino l’ennesimo femminicidio | l’uomo è stato subito fermato

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 24 settembre 2024) Ennesimo episodio di violenza a carico di una donna Non si contano più i femminicidi in Italia.si è consumato a, dove un uomo ha ucciso la ex compagna davanti ai figli. La donna, di origini tunisine, stando a quanto riporta Ansa, dopo una lite sarebbe stata colpita al torace dall’ex. Portata all’ospedale San Giovanni Bosco dalla Croce Verde di Villastellone la donna, 34ennem è morta poco dopo il suo arrivo., 48 anni, èarredai carabinieri del nucleo radiomobile mentre scappava in strada inseguito dal figlio 13enne. Ad aggravare l’episodio il fatto che la 34enne sia stata uccisa davanti ai figli. La maggiore èscappata andando dai vicini a chiedere aiuto. Questi ultimi avrebbero lanciato l’allarme.