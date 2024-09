Thunderbolts* | Quella nel trailer è l’Avengers Tower?

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di martedì 24 settembre 2024) Per anni i fan si sono chiesti che fine avesse fatto la Avengers, originariamente Stark, una volta che Tony Stark se ne fosse andato e i Vendicatori non l’avessero più utilizzata.che all’epoca sembrava una banalità abbastanza leggera ha preso rapidamente vita quando il produttore Kevin Feige ha iniziato a eludere la domanda, lasciando intendere che c’era qualcosa di più da sapere. Recentemente ha dichiarato che il proprietario sarebbe stato presto rivelato e che la Marvel ha sempre conosciuto l’identità del personaggio e i piani per lo storico edificio. Ora sembra che la rivelazione avverrà in, il prossimo film di squadra della Marvel.