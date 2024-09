Stefano Tacconi non è finita | l’annuncio preoccupa i tifosi

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di martedì 24 settembre 2024), dopo l’aneurisma cerebrale dell’aprile 2022 l’ex portiere della Juventus ha parlato in diretta. Non è ancora del tuttoSono stati mesi difficili pere per i suoi. Nell’aprile del 2002 un malore ha colpito l’ex portiere della Juventus che sabato pomeriggio allo Stadium è stato di nuovo accolto da quelli che lo hanno incitato per moltissimo tempo durante le partite. Insomma, un momento toccante.(AnsaFoto) – Ilveggente.itIl giorno dopo,, è stato ospite da Mara Venier e Domenica In, e ha parlato ovviamente di quelli che sono stati momenti assai difficili per lui e per tutta la sua famiglia. Parole davvero toccanti quelle dell’ex azzurro, che ha argomentato con molta lucidità quello che gli è successo. “Ho fatto una serata con mio figlio e ho cominciato a sentire un po’ di mal di testa. Menomale che c’era mio figlio.