Sciopero aerei a Malpensa Linate e Bergamo Orio al Serio | voli cancellati e fasce di garanzia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 24 settembre 2024) Milano, 24 settembre 2024 – Giornata di disagi per chi si trova a viaggiare in aereo oggi, martedì 24 settembre: anche in Lombardia il personale aeroportuale e alcune compagnie aeree hanno aderito a unodi 24 ore (condidalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21). Coinvolti nelloci sono i lavoratori di handling e vigilanza degli aeroporti, oltre che piloti e assistenti di volo di Wizz Air, Ita Airways e altre compagnie.e ritardi a Milano, Milanoal. MilanoMilanoalgarantiti eprotette I rimborsi Milanosono statioltre 70. Qui loriguarda i dipendenti di Ags Handling, Sirport global service e il personale di Sea, Airport Handling, Swissport e Aviapartner.