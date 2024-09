RAI Campania Patrocina la Seconda Edizione di Sanseverino Young Art

Leggi tutta la notizia su zon

(Di martedì 24 settembre 2024) Mercato San Severino, 24 settembre 2024 – La RAI promuove ela rassegna artisticaArt, organizzata dal Comune di Mercato San Severino. L’2024 dell’evento, in programma dal 21 al 26 ottobre, è rivolta agli studenti dei Licei Artistici e Musicali della Regione, nonché ad artisti e musicisti di età compresa tra i 18 e i 35 anni, sia solisti che in collettivi. Un Riconoscimento Importante “È un riconoscimento che premia gli sforzi compiuti e i valori cui ci siamo ispirati sin dall’inizio per immaginare e realizzare la rassegna”, ha dichiarato Vincenza Cavaliere, vice sindaco e assessore alla Cultura del Comune di Mercato San Severino.