Quiz! Riesci a nominare tutti i club britannici che competono in Europa League o in Coppa UEFA?

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 24 settembre 2024) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: È il momento di un altrosul calcio: quanto conosci le squadre inglesi in? La, rinominatanel 2009, ha rappresentato un gradito accesso alle competizioni europee per un’ampia gamma di squadre. Anche se non ha lo stesso prestigio della Champions, non bisogna sottovalutare l’opportunità di visitare paesi diversi, provare qualcosa di nuovo e magari anche lottare per un trofeo. Altri due hanno partecipato alla competizione questa volta e sperano nella gloria. Ma la nostra domanda non è solo chi sono quei due, magli altri che hanno partecipato. Escludendo i turni di qualificazione, 58hanno partecipato allao all’a nominarli? 12 minuti sull’orologio, 58 giocatori indovinare.