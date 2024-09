Premio Città di Siena Sfida finale per 35 scrittori

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 24 settembre 2024) Torna ilLetterariodi. La cerimonia di premiazione della IX edizione è in programma sabato alle 17 nella Sala degli Specchi dell’Accademia dei Rozzi. A caratterizzare ilquest’anno, un più stretto legame con le scuole del territorio, come dimostra il fatto che alle 9.30 una sessione speciale delsarà ospitata dall’Istituto Bandini. Oltre 200 partecipanti da tutta Italia e dall’estero, 8 categorie in concorso, opera edita e inedita, prosa e poesia, 35 finalisti per un’edizione che ha visto inaugurare la categoria opera inedita teatro e opera prima, con unal vincitore assoluto di mille euro, e la sezione studenti delle scuole superiori della provincia, biennio e triennio.