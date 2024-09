Perché il Biotech è un comparto strategico per l’Italia Il punto di Centemero Lega

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 24 settembre 2024) Le biotecnologie costituiscono una risorsa preziosa per il benessere e la salute dei cittadini, oltre a rappresentare una delle principali opportunità di sviluppo in numerosi settori industriali, e un assetper la sicurezza e l’autonomia del nostro Paese. Nonostanteabbia compiuto passi avanti nell’ultimo anno per sostenere questo, resta ancora molta strada da percorrere UN SETTOREIl settore delle biotecnologie rappresenta una delle aree fondamentali su cui il nostro Paese deve necessariamente investire per garantire un futuro migliore e una maggiore longevità ai suoi cittadini. La curva demografica italiana evidenzia chiaramente l’urgenza di tali investimenti, dimostrando come una popolazione che invecchia richieda soluzioni innovative e sostenibili.