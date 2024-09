Padova-Virtus Verona mister Andreoletti sulla formazione | qualche cambiamento ci sarà

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 24 settembre 2024) Primo turno infrasettimanale del campionato di Serie C girone A.sono pronte a scendere in campo oggi in occasione della sesta giornata di Serie C. I tifosi potranno seguire la partita in diretta su Sky Sport, e per chi preferisce lo streaming, l’incontrodisponibile su NOW TV e Sky Go. “Il fatto di sentirci troppo bravi potrebbe essere uno dei più grandi ostacoli di questa partita . I nostri avversari alzano al massimo la loro attenzione e contro di noi faranno il massimo. C’è da pensare poco e lavorare tanto contro unache ha perso col Renate in modo del tutto immeritato. La squadra a Vercelli non è stata figlia solo di un episodio favorevole. Continuo a dire che non dobbiamo trasformare tutto ciò in presunzione.cie io in testa qualcosa – ha dichiaratoMatteoalla vigila di