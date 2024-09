Osimo Comune paralizzato | il consiglio senza numeri per le liti a tre mesi dal voto e la destra usa un regio decreto Il prefetto si allerta

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) Questocomunale non s’ha da fare (o forse sì ma solo per). Potrebbe essere l’inizio di una nuova commedia, invece è quanto sta succedendo a, cittadina di 35mila abitanti in provincia di Ancona, nelle Marche, che nelle ultime elezioni di giugno, dopo 10 anni di guida Pd, è tornata nelle mani del centro. E che ora, dopo soli pochi, è ostaggio di una situazione di stallo alla messicana, paralizzata dall’incapacità delcomunale di raggiungere il numero legale a causa della spaccatura nella maggioranza. Una situazione che rischia di far tornare alila pochidall’inizio della consiliatura.